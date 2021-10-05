Всем привет!

Меня зовут Павел Старкошевский. Добро пожаловать на мой сайт! Хочу пригласить вас в удивительный мир акустической гитары.

Все табы песен для гитары, с которыми вы здесь познакомитесь (список ниже) — мои авторские переложения для одной гитары современных российских и зарубежных популярных песен в стиле фингерстайл.

Для чего нужны табы для гитары и как по ним играть:

1. Табулатуры песен для гитары нужны прежде всего для тех, кто не знает нотную грамоту. Не обязательно иметь музыкальное образование! Принцип как играть по табам можно понять всего за несколько минут!

2. Помогают облегчить разбор нот для гитары, прояснить аппликатуру, а также понять, на каком ладу, какую струну зажимать. Все ноты для гитары, которые я делаю, сопровождаются табулатурами, которые пишутся ниже, под нотами.

3. Вы также можете воспользоваться специальной программой для работы с табами — Guitar Pro (прим. гитар про табы). С помощью неё их можно воспроизводить, замедлять, зацикливать и выполнять все те действия, которые помогут вам в разборе любимых композиций.

Полезные ссылки:

Индивидуальные уроки гитары посредством Skype →

Что если я не знаю что такое ноты и табы, но всё равно хочу играть ваши переложения? →

Как пользоваться табами →

Как скачать табулатуры песен на моём сайте →

Табы песен (список)

В архив, который вы приобретаете входят: Табулатура для гитары в 3-х форматах (pdf, tiff, и файл для программы Guitar Pro 5 или 6 (gp5, gpx), ноты для гитары (pdf, tiff), рекомендации по разбору.

Все ноты и табы для гитары одним архивом →