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Табулатура для гитары

Всем привет!
Меня зовут Павел Старкошевский. Добро пожаловать на мой сайт! Хочу пригласить вас в удивительный мир акустической гитары.
Все табы песен для гитары, с которыми вы здесь познакомитесь (список ниже) — мои авторские переложения для одной гитары современных российских и зарубежных популярных песен в стиле фингерстайл.

Для чего нужны табы для гитары и как по ним играть:

1. Табулатуры песен для гитары нужны прежде всего для тех, кто не знает нотную грамоту. Не обязательно иметь музыкальное образование! Принцип как играть по табам можно понять всего за несколько минут!

2. Помогают облегчить разбор нот для гитары, прояснить аппликатуру, а также понять, на каком ладу, какую струну зажимать. Все ноты для гитары, которые я делаю, сопровождаются табулатурами, которые пишутся ниже, под нотами.

3. Вы также можете воспользоваться специальной программой для работы с табами — Guitar Pro (прим. гитар про табы).  С помощью неё их можно воспроизводить, замедлять, зацикливать и выполнять все те действия, которые помогут вам в разборе любимых композиций.

Полезные ссылки:

Индивидуальные уроки гитары посредством Skype →

Что если я не знаю что такое ноты и табы, но всё равно хочу играть ваши переложения? →

Как пользоваться табами →

Как скачать табулатуры песен на моём сайте →

Табы песен (список)

В архив, который вы приобретаете входят: Табулатура для гитары в 3-х форматах (pdf, tiff, и файл для программы Guitar Pro 5 или 6 (gp5, gpx), ноты для гитары (pdf, tiff), рекомендации по разбору.

Все ноты и табы для гитары одним архивом →

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А нам сегодня 50 (С. Павлов)

Анастасия (Ю. Антонов)

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Белая ночь (В. Салтыков)

Берега (А. Малинин)

Боже, какой пустяк (А. Иванов)

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Ветер перемен (из Мэри Поппинс)

Война (Фактор 2)

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Выше головы (П. Гагарина)

Голос (К. Никольский)

Генералы песчаных карьеров

Гореть (Люмен)

Гори (Валентин Стрыкало)

Город, которого нет  (И. Корнелюк)

Городок (А. Варум)

Гранитный камушек (гр. Божья коровка)

Дарите женщинам цветы (Jazzdauren)

Дорога в ночь (СерьГа)

Дым сигарет с ментолом (Нэнси)

Есть только миг (Зацепин, Дербенёв)

За всё спасибо, добрый друг!

Замок из дождя (В. Пресняков)

Замыкая круг (Крис Кельми)

Звон (А. Сапунов)

Зимний сад (А. Глызин)

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К единственному нежному (Л. Успенская)

Крылья (Наутилус)

Колокола (ты опять сегодня не пришла)

Космическая мелодия для начинающих

Куда уходит детство (ВИА Сливки)

Кукла (Иванушки)

Лететь (Амега)

Лирическая (Здесь лапы у елей…) В. Высоцкий

Любимая (А. Бандера)

Любимая моя (В. Быков)

Любовь, похожая на сон (И. Крутой)

Маленькая страна (поет Н. Королева)

Минорная фантазия (своё)

Мое богатство (Ю. Антонов)

Мой друг (И. Крутой, И. Николаев)

Мой друг художник и поэт (К. Никольский)

Молодая (Е. Амирамов)

Муз. из м/ф «Верните Рекса» (1975)

Мы будем вместе (Артик и Асти)

На заре (Альянс)

Нас бьют, мы летаем (Пугачева или Плужников)

На сиреневой луне (Л. Агутин)

Наше лето (Валентин Стрыкало)

Наши юные смешные голоса (Ногу свело)

Не дано (Hi Fi)

Незабудка (Т. Белорусских)

Ничего не говори (Рок-Острова)

Ой-йо (Никто не услышит) (гр. Чайф)

Осень (поет Алсу)

Осень (Лицей)

Отец (М. Шуфутинский)

Падал белый снег (Артур)

Песня присциллы (Ведьмак 3)

Первый снег (гр.Моральный кодекс)

Печальная пьеса (своё)

Пока горит свеча (Андрей Макаревич)

Половинка (гр. Танцы минус)

Понимаешь (Тонева, Артемьев)

По полюшку (Л. Успенская)

Прекрасное далеко (Е. Крылатов)

Прости прощай (Шоколад)

Проститься (УмаТурман)

Прощай (Лев Лещенко)

Пьяное солнце (ALEKSEEV)

Пыяла (Аигел)

Расплескалась синева (Голубые береты)

Районы-кварталы (Звери)

Режиссёр (Градусы)

Романс о романсе (из к/ф «Жестокий романс»)

С днём рождения (Ирина Аллегрова)

Скрипка Лиса (Игорь Саруханов)

Соло (Мот)

Странные танцы (гр. Технология)

Такси, Такси (Игорь Николаев)

Там, где клен шумит

Танцы на стёклах (Максим Фадеев)

Трава у дома (Земляне)

Туда (Михей и Джуманджи)

Ты знаешь обо мне (Burito ft. Ёлка)

Ты знаешь, так хочется жить (Рождество)

Так хочется жить (Рождество) (Новая версия)

Ты на свете есть (К.Орбакайте)

Увертюра к к/ф «Два капитана» (Е. Птичкин)

Фантазёр (Я. Евдокимов)

Фантом (Чиж & Co)

Эта песня для тебя (Марсель)

Это здорово (Николай Носков)

Яблоки на снегу (М. Муромов)

Я буду помнить (Александр Иванов)

Я куплю тебе дом (Белый лебедь) (гр. Лесоповал)

Я это ты (Мурат Насыров)

Иностранные композиции

Одинокий пастух (Джеймс Ласт)

Amore Mio (B. Ferrara, Артур)

Autumn Glow (для начинающих)

A Thousand Years (OST «Сумерки»)

Behind Blue Eyes (Limp Bizkit)

Boulevard Of Broken Dreams (Green Day)

Beth (Kiss)

Can You Feel The Love Tonight (Elton John)

Diamonds (Rihanna)

Hello (Lionel Richie)

Con te partiro (Time to Say Goodbye) (Andrea Bocelli)

Cosa Sei (Ricchi e Poveri)

From Souvenirs to Souvenirs (Demis Roussos)

Me Muero De Amor (OST Дикий ангел)

My Immortal (Evanescence)

Love You Till I Die (Baccara)

Nothing Else Matters (Metallica)

Numb (Linkin Park)

October & April (The Rasmus)

Only Time (Enya) (ost »Sweet November»)

Requiem for a Dream (Clint Mansell)

Right Here Waiting (Richard Marx)

Shape Of My Heart (Sting)

Show must go on (Queen)

The Final Countdown (Europe)

When we stand together (Nickelback)

Where at Night the Wood Grouse Plays

Wind Of Change (Scorpions)

You’re Beautiful (James Blunt)

You Will Be Okay (Helluva Boss)

Титаник (My heart will go on)

Как используя табы учиться играть на гитаре

Современные аранжировки для гитары на популярные песни с использованием табов — это ответ тем, кто хочет научиться играть любимые мелодии в стиле «Fingerstyle» на хорошем уровне, исполняя не скучные пьесы, а музыку, которая по душе. Вы смотрите видео игры на гитаре, смотрите в ноты или табы в формате pdf или Guitar Pro (прим. гитар про) и просто повторяете за мной. Это просто, доступно и понятно.

Преимущества перед другими способами обучения игры на гитаре:
— Данная методика игры очень увлекательна и интересна;
— Очень недорогой способ научиться играть любимые мелодии и освоить ноты.
— Идеально дополняют занятия с вашим педагогом по музыке.

Результаты:
— Вы сможете научиться играть любимые песни на своей гитаре;
— Развить и отточить навыки игры в стиле «Fingerstyle»;
— Порадовать близких и друзей своим исполнением на качественном уровне.

Откройте для себя гитару по-новому!

Попробовать прямо сейчас сыграть по табам!

Вы можете попробовать сыграть одну из моих аранжировок по табам. Это вступление песни Цоя – Кукушка.
Нас интересует нижняя строчка на рисунке ниже, где слева написано TAB. Там 6 линеек. Это струны гитары. Нижняя линейка – 6 струна (самая толстая), а линейка в самом верху – 1 струна (самая тонкая). Цифры на линейках – это номера ладов. К примеру, если цифра 2 стоит на 4 линейке, это значит, что данную ноту нужно играть на 4 струне, 2 ладу и т.д.
Если цифры стоят друг под другом, их нужно играть одновременно, если одна за другой, играйте последовательно, как обычный перебор. Если вы всё сделаете правильно, у вас должно получиться так:

табы кукушка

Если вам понравится, можете разобрать полную версию Кукушки. Скачать табы тутнотный материал и табулатуры, плюс тут видеок ней.

Что такое фингерстайл

Фингерстайл (Fingerstyle) – Пальцевой стиль игры на гитаре, открывающий широкие возможности акустической гитары. Каждый из пальцев гитариста — независим, и выполняет свою роль. Техника, позволяющая исполнять одновременно и мелодию, и аккомпанемент, что приводит слушателя в заблуждение, будто он слышит сразу несколько музыкальных инструментов.

Зародился этот стиль в конце XIX — начале XX века, когда негритянские блюзовые гитаристы взялись имитировать популярные на то время фортепианные регтаймы. Техника получилась довольно интересной и сложной, гитарист возлагал на большой палец функции, которые заключались в выполнении задач левой руки пианиста, остальные пальцы выполняли задачи правой руки.

Классическая гитара – прародитель фингерстайл

Произошёл Fingerstyle от гитары с нейлоновыми струнами (классической), так как игра на ней требовала умения владеть множеством пальцевых приёмов. Поэтому нынешний пальцевой стиль имеет явные сходства с этой гитарой. Отличительной особенностью от классики, является то, что фингерстайл обычно играется на металлических струнах, а также в нём часто используются фингерпики – специальные медиаторы, которые надевают на пальцы, что-то вроде искусственных ногтей, или медиатор-коготь. Он надевается на большой палец. Такую технику в основном практикуют в музыкальных направлениях блюграсса и кантри.
Данное направление вобрало в себя огромное количество гитарных приёмов: тэппинг, слэп, легато, флажолеты, удары по струнам и корпусу, использование «мёртвых» нот и т.д. У каждого музыканта свой набор способов извлечения звука.

Сможет ли играть фингерстайл начинающий гитарист

Да, без сомнений! По сути, всё что вы играете пальцами (пальцевой стиль), даже обычный перебор на гитаре, это, в каком-то смысле, фингерстайл. Другой вопрос, что за этим понятием в современном гитарном мире прочно закрепилось именно инструментальное переложение песен или популярных мелодий для гитары. Сложность таких гитарных аранжировок может широко варьироваться от запредельно сложных, как играют Лука Стриканьоли или Томми Эммануэль, заканчивая самыми простыми, как, к примеру, обыгрывание песни В.Цоя – Кукушка на этом сайте.

В своей игре на гитаре я использую упрощенный вариант данного стиля, доступный каждому, кто хочет играть свои любимые песни на шестиструнной гитаре.

Простые табы для начинающих

В этом разделе представлены одноголосные, самые простые табы для начинающих гитаристов (список ниже). Если вы только взяли в руки гитару, и сложные переложения в стиле фингерстайл играть ещё не под силу, этот раздел специально для вас. Здесь можно выбрать свою любимую мелодию из обширного списка представленного ниже. Есть возможность послушать аудио — как должна звучать та или иная композиция, а также разобрать мелодию прямо на сайте, воспользовавшись опцией «Во весь экран».

Комментарии:

  • Вячеслав
    05.10.2021 - 09:10

    Здравствуйте Павел, хотел бы у вас заказать табы и ноты для акустической гитары на песню группы UFO — belladonna. Спасибо…

    Ответить
  • Виктор
    27.08.2021 - 14:58

    Здравствуйте, Павел! Очарован Вашей игрой. Аплодирую стоя! Прошустрил весь интернет, но нигде еще ни встретил разборов на песню ,,От крутого бережка,,.Не могли бы в этом поспособствовать на своем сайте. Был бы при много благодарен. Заранее большое спасибо! Ваш подписчик Виктор.

    Ответить
    • Марина
      18.10.2021 - 17:37

      Клаасс

      Ответить
  • Дмитрий
    28.06.2021 - 01:16

    Думаю в вашем репертуаре не хватает Италии, Челентано был бы очень в тему
    Как раз песня Парень с гитарой то что нужно;) (лашате ми кантаре)

    Ответить
  • ВЛАДИСЛАВ
    11.05.2021 - 06:35

    «Было,но прошло»,И.Кобзон.Интересно как зазвучит с использованием такого способа игры.А.Зацепин -композитор этой песни.Мелодия хороша на мой взгляд.Вдруг Вам понравится и захотите сыграть.

    Ответить
  • Наталья
    20.04.2021 - 20:31

    Хотела бы табы гр Рождество Так хочется жить, пожалуйста!

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      20.04.2021 - 21:27

      Добрый день! Табы на эту композицию уже есть на сайте в двух вариантах.

      Ответить
  • Дмитрий
    16.06.2020 - 02:03

    Недавно на Вас подписался, Ютуб постоянно выдает что-то из старенького, я слушаю и балдею… :) Это…

    «Мы к вам, профессор, и вот по какому делу» (ц).

    У Цоя одна из моих любимых песен — «Игра».

    Уже поздно, все спят,
    И тебе пора спать.
    Завтра в восемь утра
    Начнется игра,
    Завтра солнце встанет в восемь утра…

    Если вы как-нибудь найдете время, и у вас будет настроение — очень хотелось бы услышать вашу аранжировку. Тем более что там музыка так и просится на фингерстайл… :)

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      14.03.2021 - 14:13

      Спасибо, Дмитрий! Давно уже не делал ничего из репертуара Цоя. Учту Ваше пожелание!

      Ответить
  • Андрей
    25.05.2020 - 20:53

    Павел, здравствуйте! Не могли бы Вы сделать аранжировку на песню «Где тропа за рекой запорошена, были встречи у нас горячи» Песня супер — всем нравится, но никто играть красиво не может(ну кроме профессионалов конечно)

    Ответить
  • Юрий
    25.10.2019 - 13:54

    Здравствуйте Павел. Скажите сколько будут стоить табы к песне Звон гр.Воскресенье?

    Ответить
  • Катя
    09.10.2019 - 16:25

    Здравствуйте, я не совсем поняла как это?

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      14.03.2021 - 14:14

      а что именно не поняли?

      Ответить
  • Aндрей
    08.07.2019 - 14:15

    Скажите, а почему ваши табы в формате .exe? Каким образом они отображаются?

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      08.07.2019 - 14:25

      Здравствуйте! Нет, они не в формате .exe. Я никогда не размещаю в таком формате. Вы откуда скачиваете? Если покупаете посредством этого сайта, то табулатура в формате архива — rar или zip.

      Ответить
  • Denis
    27.05.2019 - 14:18

    Хотелось бы в вашем исполнении что нибудь из Ваенги кроме Шопена, Курю или Невесту

    Ответить
  • Евгений
    30.04.2019 - 22:37

    Павел, здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, сколько стоит заказать у Вас оранжировку какой либо песни?
    Спасибо.

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      01.05.2019 - 10:32

      Здравствуйте! Вся информация есть в шапке сайта.

      Ответить
  • Владимир
    04.04.2019 - 22:57

    Привет! Очень талантливо !!! У Вас Не нахожу James blunt — You’re beautiful)) было бы очень круто услышать от Вас Павел

    Ответить
  • Василе
    11.03.2019 - 17:47

    Metallica-Turn the page

    Ответить
  • Сергей
    27.02.2019 - 05:58

    Паша Пикник — Черная каракатица!!!

    Ответить
  • Владислав
    19.09.2018 - 23:30

    Здравствуйте, Скажите пожалуйста, у меня 12 струнная электроаккустика, можно ли так же играть ваши аранжировки? Или есть у вас отдельные уроки? Спасибо

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      20.09.2018 - 12:16

      Здравствуйте! Некоторые играют переложения для гитары в стиле фингерстайл на 12-ти струнной гитаре, но мне всё же кажется это на любителя. Я предпочитаю 6-ти струнную гитару. У меня есть уроки гитары по скайпу, но для для традиционной 6-ти струнки.

      Ответить
  • Дмитрий
    15.09.2018 - 23:49

    Подскажите пожалуйста, как оплатить вашу аранжировку если я нахожусь в Польше и располагаю только польской валютой

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      16.09.2018 - 19:03

      Здравствуйте, Дмитрий! Вы можете оплачивать табы картой любой страны с любой валютой. Всё автоматически конвертируется в рубли.

      Ответить
  • Ольга
    14.05.2018 - 18:48

    Здравствуйте, Павел! Обращалась к Вам 18.01.2018. Дайте знать, пожалуйста: согласны ли Вы рассмотреть мою просьбу-заказ?! Я, всё ещё, жду. Если дадите «добро», всё пошлю на e-mail. Вы — человек творческий; настроение/вдохновение, также что-то из ‘моих’ композиций может (?!) не нравиться…уф! С уважением, Ольга.

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      14.05.2018 - 18:53

      Здравствуйте, Ольга! Пожалуйста, напишите сразу на емейл. Я должен понимать о чём идёт речь.

      Ответить
  • dan
    03.05.2018 - 02:51

    Такое ощущение, что раньше обработки Павла имели более вдумчивый характер, что в них вкладывалось больше усердия и терпения, больше души.

    Ответить
  • Сергей
    05.03.2018 - 00:28

    Здравствуйте, подскажите стоимость одной оранжировки и всех разом. Хочется научиться, но есть сомнения, что осилю)) дайте ссылочку на какой нибудь образец урока, чтобы более отчетливо понять процесс

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      05.03.2018 - 11:42

      Приветствую, Сергей! Цена на табы, как для одной аранжировки, так и для всех разом указана на сайте. По поводу обучения…Ну тут не могу даже Вам посоветовать. Если сомневаетесь, то наверное не стоит в таком случае. Пример урока скинуть не могу, так как к каждому ученику подход индивидуальный. Тот урок, который приемлем для одного обучающего, вам, возможно, не подойдёт. Тут нужно разговаривать лично.

      Ответить
  • Глеб
    12.02.2018 - 00:07

    А можно что-нибудь из группы Лик на восток?

    Ответить
  • Иван
    25.01.2018 - 01:44

    Здравствуйте. Сделайте девочка пай круга пожалуйста

    Ответить
  • Ольга
    18.01.2018 - 08:30

    Здравствуйте, Павел! Очень нравится то, что Вы делаете! Сайт хороший — всё понятно, удобно. Спасибо, искренне! И, большая просьба: можно ли Вам заказать несколько аранжировок? Пара-тройка классических вещей + песня (слегка особенная) — на подарок. Подробно напишу по e-mail. ТАК надеюсь, что Вы согласитесь! С уважением, Ольга.

    Ответить
  • Дмитрий
    15.01.2018 - 01:46

    В песне пьяное солнце у вас в видео записи такие струны стоят Elixir Nanoweb 16002 Phosphor Bronze Acoustic Guitar Strings extra light 10-47

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      15.01.2018 - 11:25

      Приветствую, Дмитрий! Нет, тогда я ещё использовал струны фирмы Thomastik

      Ответить
      • Дмитрий
        15.01.2018 - 15:58

        Подскажите пожалуйста размер струн и номер струн thomastik

        Ответить
  • Станислав
    23.11.2017 - 17:01

    Павел, купил гитару Cord за 12 000. Звук мне нравится, играть легко, но струны еще пока не покупал. Какие посоветуете? Теряюсь в догадках. Хочу богатое красивое звучание. И не толстые.

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      23.11.2017 - 17:23

      Станислав, я сейчас использую «Elixir Nanoweb 16002 Phosphor Bronze Acoustic Guitar Strings extra light 10-47». Мне очень нравятся.

      Ответить
      • Станислав
        23.11.2017 - 21:18

        Спасибо за совет! мне тоже нравится ваше звучание. Возьму такие же

        Ответить
  • Алексей
    06.11.2017 - 18:04

    Добрый день, хотелось бы увидеть категории по сложности (хотя бы одну категорию с несложным исполнением), чтоб новичкам проще было проще определиться, что в первую очередь учиться играть. Ведь бывает — сразу попал на сложное , не осилил и бросил.

    Ответить
    • Данила
      12.11.2017 - 02:23

      Я уже выучил несколько аранжировок с этого сайта
      Могу посоветовать ДДТ — Это все или Лицей — осень. Я их теперь могу сыгарть даже не глядя на гриф :D

      Ответить
    • Станислав
      23.11.2017 - 17:03

      Из Титаника легкая и красивая. Советую с неё.

      Ответить
  • Яцек
    01.11.2017 - 16:09

    Всем здравия желаю! Прошу консультации. Вопрос таков:
    — Что означает слово «cent» на гитарном тюнере?
    Это одна сотая доля…чего?
    И второй вопрос — как эту долю неизвестно чего перевести в миллиметры?
    Объясняю ситуацию — реставрирую акустическую гитару, которой 42 года.Несколько раз с неё отрывался бридж. Бридж 20 лет назад приклеен насмерть но, ессно, не точно на своё родное место — допуск примерно 0,3-0,5 мм.Теперь появилась возможность компенсировать этот недостаток.

    Ответить
  • Виктор
    22.07.2017 - 17:22

    корзина не работает. купить можно только поштучно. вместо показать корзину и все сложить отдельные покупки… шоп слабой.. у Чигинцева он много лучше, но тоже не самый то .. выбор одной песни надо все откликивать полчаса

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      22.07.2017 - 17:26

      Корзина работает. Просто нажимаете на выбранной Вами песни «Добавить в корзину». Всё что Вы добавили остаётся в корзине. Потом можете оплатить всё разом.

      Ответить
  • Александр
    18.07.2017 - 18:25

    Добрый день, Павел!

    Возможно ли у Вас купить что-то вроде подписки? То есть, например, за 5000-6000 руб. купить все имеющиеся ноты и табы, а также подписаться на дальнейшую бесплатную рассылку нот и табов всех аранжировок, которые Вы выпустите в будущем?

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      18.07.2017 - 18:36

      Да, это можно сделать и не так дорого. Напишите мне, если не сложно на почту, я расскажу как. Не хочу писать в комментариях.

      Ответить
  • Роман
    12.07.2017 - 14:31

    Здравствуйте Павел очень хотелось бы услышать в вашем исполнении Тимур Темиров Небо Над Землей

    Ответить
  • Роман
    27.06.2017 - 22:01

    Здравствуйте Павел. Хотелось бы посмотреть табы к песне Григорий Лепс- Дай мне уйти, но табы платные. А можно их как-нибудь получить бесплатно? А таких табов как у Вас к этой песне мне не найти? Делайте видео обучающие разным песням. Почему у вас аранжировки без бучения?

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      27.06.2017 - 22:59

      Приветствую, Роман!
      Это же мой труд. На написание одной табулатуры уходит порой несколько дней и очень много сил. Вы же не ходите на свою работу бесплатно. Почему же я должен делать свою работу бесплатно?
      Спасибо за понимание!

      Ответить
  • Анастасия
    12.05.2017 - 18:49

    Добрый день. Подскажите, как купить все ноты и табы?? Или только покупать отдельно каждую песню??

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      12.05.2017 - 19:01

      В начале списка песен, выше на этой странице есть «Скачать все ноты и табы одним архивом»

      Ответить
  • Александр
    07.05.2017 - 16:52

    Здраствуйте, хотел узнать возможно ли заказать у вас аранжировку песни Людмилы Гурченко — Молитва?

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      07.05.2017 - 16:54

      Здравствуйте! Табулатуры на заказ в данный момент не делаю.

      Ответить
  • Николай
    06.05.2017 - 23:56

    Доброго времени суток, Павел. Скажите пожалуйста. Гриф у вашей гитары широкий или узкий. Мне удобно играть на широком а на узком задеваю другие струны при зажатии одной. При этом предпочитаю играть на акустике а не на классике но во всех магазинах мне говорят что акустика всегда идёт с узким грифом а широкий исключительно на классике. На вашем видео мне кажется что у вас гриф широкий. Есть ли вообще в природе акустические гитары с 21 ладом при этом с широким грифом? Буду очень признателен за ответ.

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      07.05.2017 - 14:54

      Здравствуйте, Николай!
      У меня гриф стандартный, узкий — 43 мм. Для фингерстайла существуют модели с более широким грифом. Что-то среднее между широким грифом классической гитары и узким эстрадной. Например, модель Lakewood M-31 CP имеет гриф 46 мм. Существуют модели и других фирм. Я видел например 48 мм. ширину грифа. Но точно сейчас название не вспомню. Это можно в интернете поискать.

      Ответить
  • Тимофей
    25.04.2017 - 21:20

    Попробовал приобрести ноты «Владимирский централ», но увы отличается от оригинала и ноты не самым удачным образом написаны. Очень разочарован, тем более можно было так не изгаляться с такой простой песней — не удачная аранжировка. Но не спорю в Вашем исполнении звучит хорошо, на это и купился(

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      25.04.2017 - 21:49

      Здравствуйте, Тимофей! Спасибо за комментарий! Жаль что Вам не понравилось…
      Насчёт того, что отличается от оригинала, тут спорить не буду. Оригинал есть оригинал, и в любом случае любой кавер, будь то инструментальный или вокальный, будет отличаться. К сожалению, возможности гитары ограничены. Практически невозможно в точности передать все тонкости полноценного вокала и инструментальной обработки оригинальной версии, тем более на одном инструменте.
      А вот насчёт того, что ноты не самым удачным образом написаны, мне очень интересно. Я постоянно стараюсь улучшать качество своих нот и табулатуры, чтобы людям было удобнее их разбирать. Был бы Вам благодарен, если бы Вы более подробно написали, что именно в них не так. Желательно, если это возможно, с указанием конкретных номеров тактов. Всегда приветствую конструктивную критику.
      Спасибо!

      Ответить
      • Тимофей
        25.04.2017 - 22:29

        Оригинал имел ввиду ваш. Да и не критика это, просто мнение. Много лишних нот

        Ответить
        • Владимир
          31.07.2017 - 17:27

          Нот лишних Тимофей там нет, всё гармонично, ровно и понятно. Думаю и максимально упрощенно. Есть подозрение, что вы не достаточно времени посветили произведению. У самого такое было, тоже начал разочаровываться в аранжировке, аказалось дело было в прокладке между гитарой и стулом. С метроном поработал и понял что всё звучит. Ну если после этого Вам будут слышаться лишнии ноты, тогда Испанский воротник Вам к лицу.8)

          Ответить
          • Тимофей
            31.07.2017 - 17:45

            Я просто высказал свое мнение. И произведение я разобрал (благо есть муз.образование). По мне аранжировки слишком замороченные, можно и попроще. (прелесть хорошей аранжировки не в сложности и выворачивании пальцев, а в простоте разбора и игры, не теряя качества звучания). Опять же повторюсь, это сугубо мое мнение, которое не означает, что человек делает плохие аранжировки.

        • Владимир
          02.08.2017 - 17:44

          Мы не против мнений, мы против поспешных выводов. Сразу видно не следите за деятельностью Павла, музыкальная политика его такова, максимальное упрощение не в ущерб звука. Дело в том что ему самому проще сделать просто чем сложно, если это сложно, значит не как иначе. Это его хлеб, он на этом не одну «собаку съел». У вас есть музыкальное образование, значит вы сможете объяснить на музыкальном языке что там не так, говорят истина рождается в споре. А в противном случае похоже на троллинг подъездного уровня.

          Ответить
          • Тимофей
            02.08.2017 - 18:02

            Больше никаких комментариев с моей стороны. Очень много адвокатов)

  • олег
    11.04.2017 - 15:44

    Здравствуйте Павел.Огромное спасибо за такую прекрасную работу.Приобретал у Вас несколько табулатур, всё очень грамотно и понятно. Я очень люблю произведения М.Таривердиева и несколько композиций в моём репертуаре уже есть и недавно закончил осваивать Вашу «Песня о далёкой родине», очень красивая вещь. У меня к Вам просьба,не могли бы Вы сделать аранжировку ,увертюру к этой композиции «Двое в кафе», это когда Штирлиц встречается с женой, Вы конечно слышали эту мелодию. Цена за работу значения не имеет. Жду ответ. С уважением Олег.

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      11.04.2017 - 15:51

      Здравствуйте, Олег!
      Спасибо большое! Ответил Вам на емейл.

      Ответить
  • Дмитрий
    22.02.2017 - 02:51

    Добрый день Павел. Нравятся ваши оранжировки. Выложите табы на песню Khaled — Aicha. Буду благодарен.

    Ответить
  • Андрей
    20.02.2017 - 17:45

    Здравствуйте Павел, хотел бы купить у вас несколько табулатур песен: Маленькая страна, Зеленоглазое такси и Wind of change. Как это можно сделать? Подойдут ли табы для guitar pro версии 5.0?

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      20.02.2017 - 18:05

      Здравствуйте, Андрей!
      Как купить табы песен для гитары вы сможете прочитать выше, вначале этой странице, перед списком песен есть инструкция «Как скачать табулатуры песен на моём сайте». Там всё подробно описано.
      Что касается подойдут ли они для версии Guitar Pro 5.0. Вы сможете совершенно точно узнать, скачав бесплатно архив для примера на песню «Пока горит свеча». Ссылка также есть на этой странице. Если эта табулатура откроется без проблем, то и и перечисленные Вами табы подойдут.

      Ответить
  • Валерий
    11.02.2017 - 00:04

    Здравствуйте Павел очень хотелось бы услышать в вашем исполнении музыку из кинофильма Сваты именно как аранжировку для гитары

    Ответить
  • Евгений
    28.12.2016 - 01:13

    Павел, можно, пожалуйста, услышать Вашу аранжировку на песню Юлии Чичериной — Тибет? :)

    Ответить
  • Вячеслав
    06.11.2016 - 19:08

    Здравствуйте, Павел!
    Спасибо за табы к песне «Снег» Ф. Киркорова. Сейчас сижу изучаю. Жаль, что в скаченном архиве нет видео. Мне, как новичку было бы большим подспорьем.

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      06.11.2016 - 19:48

      Спасибо, Вячеслав! Видео Вы можете скачать в ютубе. Есть специальные приложения для браузеров, которые позволяют это сделать.

      Ответить
  • Светлана
    18.10.2016 - 02:19

    Очень хочется услышать Beatles — Yesterday в Вашем исполнении!!!!!!!

    Ответить
  • Kestutis
    18.10.2016 - 00:06

    Добрый день Павел и большой привет от поклонников из Вильнюса.
    Когда то нашел вашу страничку и был очень рад. Некоторыйe ноты кyпил и играю. Xoтел взять разбирать Бурито мама, но не могу иx найти в листе. Как можно приобрести эти ноты?

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      18.10.2016 - 10:31

      Приветствую, Kestutis! И Вам привет!
      Дело в том, что ноты для гитары и табы на песню Бурито «Мама» я не делал. Просто вдохновение нашло записать эту тему. А так переложить в ноты пластинку пока затрудняюсь. Не знаю как это сделать :)

      Ответить
  • Анатолий
    09.10.2016 - 20:20

    Уважаемый Павел, не разобраться с песней гр. Пятница «Это не кино». Пожалуйста помогите, я уже приобретал у Вас табы гр. Ария «Осколок Льда», очень благодарен, Вы талант и я думаю, с этой композицией проблем не будет ;)))

    Ответить
  • евгений
    09.10.2016 - 19:59

    здОрава ! а вот ещё есть песня сузи кватро — штумблин ин . аль как то так . вот бы её тоже сыграли . атличная песня между прочим . а она же паёт — 48 крэш . думаю посложнее будет сыграть таким способом .

    Ответить
  • Владимир
    18.09.2016 - 12:12

    Здравствуй Павел!Наконец на Высоцкого аранжировку создал,хотел сказать что нужно бы по больше ему внимания уделить,уж много у него классных песен

    Ответить
  • Baur
    12.09.2016 - 23:57

    Здравствуйте уважаемый Павел и все поклонники Вашего творчества.
    4 года назад я начал осваивать гитару самостоятельно. Закачал много видео с обучениями игры на гитаре, обычные дворовые и армейские песни. Много каверов на разные песни, а также видео в исполнении Павла Старкошевского (Спокойная ночь — Виктора Цоя). Это исполнение меня очень зацепило. Я буквально каждому своему близкому показывал это видео и меня спрашивали а ты так умеешь играть? В ответ я говорил что это высший пилотаж, который может исполнить толька мастер. Играя все время дворовые песни боем я понял что на этом я просто встал на месте. Я много сомневался что у меня получится так же исполнять это произведения в таком стиле, но все же приобрел у Павла эти ноты и табы. Павел! Слушать Ваше исполнения одно удовольствие, но когда ты сам играешь также это просто взрыв. Спасибо за то что просто открыли второе дыхание мне. Это реально круто! С огромным уважением. Успехов Вам во всем!!!

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      13.09.2016 - 10:52

      Здравствуйте, Баур!
      Спасибо огромное за такой комментарий! Я рад, что поспособствовал и вдохновил Вас открыть гитару по-новому и перейти на новый уровень! Развивайтесь дальше, и пусть у Вас всё получится!

      Ответить
  • Евгений
    11.09.2016 - 22:33

    Здравствуйте,Павел! Хотелось бы услышать в Вашем исполнении композицию «Непогода» Сергея Трофимова.

    Ответить
  • Денис
    10.09.2016 - 21:34

    привет Паш! твоим подписчиком являюсь давненько..все аранжировки в твоем исполнении — шедевры!…в них вся моя жизнь..я желаю от всей души тебе и твоим близким только всех благ. хочу попросить тебя..Una Mattina,и тогда помирать буду со спокойной душой…проси взамен что угодно..

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      10.09.2016 - 23:06

      Денис, спасибо большое! Обязательно учту ваше предложение! Только помирать не нужно, лучше учите табы :)

      Ответить
  • Денис
    06.09.2016 - 21:22

    Жду с нетерпением заказа. И будь добр если есть возможность ещё Король и Шут разбери Воспоминания о былой любви, Проклятый старый дом, Лесник

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      10.09.2016 - 23:08

      Надо посмотреть, но мне кажется в сети много разных вариантов табулатуры на песни КиШ.

      Ответить
  • Богдан
    29.08.2016 - 21:36

    Очень прошу Вас сделать аранжировки на песни Малинина: «Белый конь» и «Берега». Только такой мастер как Вы можете это сделать. Буду очень благодарен.

    Ответить
  • Евгений
    22.07.2016 - 05:25

    Здравствуйте, Павел! Очень нравятся ваши аранжировки, с удовольствием изучаю любимые песни :) Если у вас будет возможность сделать разбор песни The water is wide, буду очень признателен :)
    youtube.com/watch?v=jEJBj5A_fp0

    Ответить
  • Сергей
    05.07.2016 - 05:59

    Павел, хотелось бы в Вашем исполнении услышать какую-нибудь песню Земфиры. Например, Ромашки или не пошлое, или жить в твоей голове.

    Ответить
  • Владислав
    29.06.2016 - 02:45

    Здравствуйте, Павел! Являюсь вашим поклонником и играю многие песни по вашим аранжировкам;) Не рассматриваете ли Вы на разбор песню Белой Гвардии «Комната»? Думаю, получится очень красиво

    Ответить
  • Елена
    10.06.2016 - 08:11

    Павел, день добрый! Спасибо за Ваш сайт, он очень информативен, подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас табы на песню из к/ф Жестокий романс «Любовь — прекрасная страна»? Спасибо за ответ

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      10.06.2016 - 12:30

      Приветствую, Елена!
      К сожалению такой табулатуры у меня ещё нет.

      Ответить
  • Марина
    05.06.2016 - 15:24

    Здравствуйте Павел!! Хочется услышать Вашу аранжировку на песню группы Юта «Две дороги»! Большое спасибо!!!!

    Ответить
  • Игорь
    04.06.2016 - 04:29

    Здравствуйте Павел! Очень, очень вас прошу, сделайте пожалуйста аранжировку на песню Ирины Круг — «Тебе моя последняя любовь» там так красиво звучит гитара.

    Ответить
  • Юрий
    24.05.2016 - 18:07

    Павел добрый день! Хочется услышать Вашу аранжировку My all — Maria Carey.

    Ответить
  • Кирилл
    10.04.2016 - 03:49

    Привет, Павел! ДЕЛО делаешь!
    2 свечи Парка горького думаю просто безумно бы звучали в твоем исполнении. Рекомендую еще Вечер Пикника, добавить так сказать позитива чуть чуть)) Ну а если тебе удастся на 6-ти стр акустике саранжить Marooned Пинков — будет высший пилотаж…

    Спасибо тебе за реализацию твоего таланта! И удачи!

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      10.04.2016 - 20:11

      И Вам спасибо за внимание к моему творчеству!

      Ответить
  • досжан
    06.04.2016 - 20:53

    Спасибо большое.

    Ответить
  • досжан
    06.04.2016 - 10:41

    Я из Казахстана и как я могу купить?

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      06.04.2016 - 12:40

      Вы можете купить табы из Казахстана например посредством Webmoney или банковской картой (ваша валюта автоматически конвертируется в рубли).

      Ответить
  • Анвар
    31.03.2016 - 17:14

    Ой ,давно у тебя на сайте не был. Большое спасибо ,что всё рассортировал. Гораздо удобнее стало искать аранжировки. Очень понравился чёрный ворон ,молодец.

    Ответить
  • николай
    08.02.2016 - 00:53

    добрый вечер Павел! очень хотелось бы увидеть у вас композиции Павла Смеяна. Спасибо за ваши труды!

    Ответить
  • Сергей
    28.01.2016 - 15:44

    Здравствуйте, Павел!

    Спасибо Вам, пошел учиться играть «Шопен» Ваенги..
    Возможно ли в обозримом будущем увидеть табы «Зеленая карета»?

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      28.01.2016 - 15:45

      Успехов Вам! :)
      Всё может быть!

      Ответить
  • Алексей
    26.01.2016 - 13:02

    Здравствуйте, Павел.
    В течение какого срока после оплаты ждать от Вас табы?

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      26.01.2016 - 13:09

      Здравствуйте!
      Как правило ссылка на скачивание табов приходит сразу же после оплаты.

      Ответить
  • Сергей
    07.12.2015 - 18:35

    Добрый день!
    Можете ли подобрать табы на песню В. Медянника «Не хочу уезжать».
    Какова Цена?

    Ответить
    • Павел Старкошевский
      07.12.2015 - 18:53

      Приветствую, Сергей!
      Сейчас на заказ табы не делаю.

      Ответить
  • Антон
    02.12.2015 - 19:09

    Привет, очень хотелось бы услышать что нибудь из Pink Floyd в Вашем исполнении.

    Ответить
  • Денис
    25.11.2015 - 17:01

    Приветствую.

    Павел, было бы здорово увидеть в числе ваших аранжировок «Свободу» Арии.

    Ответить
  • Anderson.Deering
    19.11.2015 - 09:51

    Hola, molt interessant, gràcies

    Ответить
  • Максим
    19.11.2015 - 09:41

    Очень интересна мелодия Carlos Gardel — Por Uno Cabeza

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