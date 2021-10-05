Всем привет!
Меня зовут Павел Старкошевский. Добро пожаловать на мой сайт! Хочу пригласить вас в удивительный мир акустической гитары.
Все табы песен для гитары, с которыми вы здесь познакомитесь (список ниже) — мои авторские переложения для одной гитары современных российских и зарубежных популярных песен в стиле фингерстайл.
Содержание статьи
- 1 Для чего нужны табы для гитары и как по ним играть:
- 2 Табы песен (список)
- 3 Как используя табы учиться играть на гитаре
- 4 Что такое фингерстайл
- 5 Простые табы для начинающих
Для чего нужны табы для гитары и как по ним играть:
1. Табулатуры песен для гитары нужны прежде всего для тех, кто не знает нотную грамоту. Не обязательно иметь музыкальное образование! Принцип как играть по табам можно понять всего за несколько минут!
2. Помогают облегчить разбор нот для гитары, прояснить аппликатуру, а также понять, на каком ладу, какую струну зажимать. Все ноты для гитары, которые я делаю, сопровождаются табулатурами, которые пишутся ниже, под нотами.
3. Вы также можете воспользоваться специальной программой для работы с табами — Guitar Pro (прим. гитар про табы). С помощью неё их можно воспроизводить, замедлять, зацикливать и выполнять все те действия, которые помогут вам в разборе любимых композиций.
Полезные ссылки:
Индивидуальные уроки гитары посредством Skype →
Что если я не знаю что такое ноты и табы, но всё равно хочу играть ваши переложения? →
Как скачать табулатуры песен на моём сайте →
Табы песен (список)
В архив, который вы приобретаете входят: Табулатура для гитары в 3-х форматах (pdf, tiff, и файл для программы Guitar Pro 5 или 6 (gp5, gpx), ноты для гитары (pdf, tiff), рекомендации по разбору.
Все ноты и табы для гитары одним архивом →
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Ничего на свете лучше нету (Бременские музыканты)
Это знает всякий (из к/ф про Электроника)
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Ветер перемен (из Мэри Поппинс)
Всё для тебя (Стас Михайлов)
Город, которого нет (И. Корнелюк)
Гранитный камушек (гр. Божья коровка)
Дарите женщинам цветы (Jazzdauren)
Дым сигарет с ментолом (Нэнси)
Есть только миг (Зацепин, Дербенёв)
Знаешь ли ты (МакSим)
К единственному нежному (Л. Успенская)
Колокола (ты опять сегодня не пришла)
Космическая мелодия для начинающих
Куда уходит детство (ВИА Сливки)
Лирическая (Здесь лапы у елей…) В. Высоцкий
Любовь, похожая на сон (И. Крутой)
Маленькая страна (поет Н. Королева)
Мой друг (И. Крутой, И. Николаев)
Мой друг художник и поэт (К. Никольский)
Муз. из м/ф «Верните Рекса» (1975)
Мы будем вместе (Артик и Асти)
Нас бьют, мы летаем (Пугачева или Плужников)
Наши юные смешные голоса (Ногу свело)
Ничего не говори (Рок-Острова)
Ой-йо (Никто не услышит) (гр. Чайф)
Первый снег (гр.Моральный кодекс)
Пока горит свеча (Андрей Макаревич)
Прекрасное далеко (Е. Крылатов)
Расплескалась синева (Голубые береты)
Романс о романсе (из к/ф «Жестокий романс»)
С днём рождения (Ирина Аллегрова)
Скрипка Лиса (Игорь Саруханов)
Странные танцы (гр. Технология)
Танцы на стёклах (Максим Фадеев)
Ты знаешь обо мне (Burito ft. Ёлка)
Ты знаешь, так хочется жить (Рождество)
Так хочется жить (Рождество) (Новая версия)
Ты на свете есть (К.Орбакайте)
Увертюра к к/ф «Два капитана» (Е. Птичкин)
Это здорово (Николай Носков)
Я буду помнить (Александр Иванов)
Я куплю тебе дом (Белый лебедь) (гр. Лесоповал)
Я это ты (Мурат Насыров)
Иностранные композиции
A Thousand Years (OST «Сумерки»)
Behind Blue Eyes (Limp Bizkit)
Boulevard Of Broken Dreams (Green Day)
Can You Feel The Love Tonight (Elton John)
Con te partiro (Time to Say Goodbye) (Andrea Bocelli)
From Souvenirs to Souvenirs (Demis Roussos)
Me Muero De Amor (OST Дикий ангел)
My Immortal (Evanescence)
Nothing Else Matters (Metallica)
Only Time (Enya) (ost »Sweet November»)
Requiem for a Dream (Clint Mansell)
Right Here Waiting (Richard Marx)
When we stand together (Nickelback)
Where at Night the Wood Grouse Plays
You’re Beautiful (James Blunt)
You Will Be Okay (Helluva Boss)
Как используя табы учиться играть на гитаре
Современные аранжировки для гитары на популярные песни с использованием табов — это ответ тем, кто хочет научиться играть любимые мелодии в стиле «Fingerstyle» на хорошем уровне, исполняя не скучные пьесы, а музыку, которая по душе. Вы смотрите видео игры на гитаре, смотрите в ноты или табы в формате pdf или Guitar Pro (прим. гитар про) и просто повторяете за мной. Это просто, доступно и понятно.
Преимущества перед другими способами обучения игры на гитаре:
— Данная методика игры очень увлекательна и интересна;
— Очень недорогой способ научиться играть любимые мелодии и освоить ноты.
— Идеально дополняют занятия с вашим педагогом по музыке.
Результаты:
— Вы сможете научиться играть любимые песни на своей гитаре;
— Развить и отточить навыки игры в стиле «Fingerstyle»;
— Порадовать близких и друзей своим исполнением на качественном уровне.
Откройте для себя гитару по-новому!
Попробовать прямо сейчас сыграть по табам!
Вы можете попробовать сыграть одну из моих аранжировок по табам. Это вступление песни Цоя – Кукушка.
Нас интересует нижняя строчка на рисунке ниже, где слева написано TAB. Там 6 линеек. Это струны гитары. Нижняя линейка – 6 струна (самая толстая), а линейка в самом верху – 1 струна (самая тонкая). Цифры на линейках – это номера ладов. К примеру, если цифра 2 стоит на 4 линейке, это значит, что данную ноту нужно играть на 4 струне, 2 ладу и т.д.
Если цифры стоят друг под другом, их нужно играть одновременно, если одна за другой, играйте последовательно, как обычный перебор. Если вы всё сделаете правильно, у вас должно получиться так:
Если вам понравится, можете разобрать полную версию Кукушки. Скачать табы тут → нотный материал и табулатуры, плюс тут видео → к ней.
Что такое фингерстайл
Фингерстайл (Fingerstyle) – Пальцевой стиль игры на гитаре, открывающий широкие возможности акустической гитары. Каждый из пальцев гитариста — независим, и выполняет свою роль. Техника, позволяющая исполнять одновременно и мелодию, и аккомпанемент, что приводит слушателя в заблуждение, будто он слышит сразу несколько музыкальных инструментов.
Зародился этот стиль в конце XIX — начале XX века, когда негритянские блюзовые гитаристы взялись имитировать популярные на то время фортепианные регтаймы. Техника получилась довольно интересной и сложной, гитарист возлагал на большой палец функции, которые заключались в выполнении задач левой руки пианиста, остальные пальцы выполняли задачи правой руки.
Классическая гитара – прародитель фингерстайл
Произошёл Fingerstyle от гитары с нейлоновыми струнами (классической), так как игра на ней требовала умения владеть множеством пальцевых приёмов. Поэтому нынешний пальцевой стиль имеет явные сходства с этой гитарой. Отличительной особенностью от классики, является то, что фингерстайл обычно играется на металлических струнах, а также в нём часто используются фингерпики – специальные медиаторы, которые надевают на пальцы, что-то вроде искусственных ногтей, или медиатор-коготь. Он надевается на большой палец. Такую технику в основном практикуют в музыкальных направлениях блюграсса и кантри.
Данное направление вобрало в себя огромное количество гитарных приёмов: тэппинг, слэп, легато, флажолеты, удары по струнам и корпусу, использование «мёртвых» нот и т.д. У каждого музыканта свой набор способов извлечения звука.
Сможет ли играть фингерстайл начинающий гитарист
Да, без сомнений! По сути, всё что вы играете пальцами (пальцевой стиль), даже обычный перебор на гитаре, это, в каком-то смысле, фингерстайл. Другой вопрос, что за этим понятием в современном гитарном мире прочно закрепилось именно инструментальное переложение песен или популярных мелодий для гитары. Сложность таких гитарных аранжировок может широко варьироваться от запредельно сложных, как играют Лука Стриканьоли или Томми Эммануэль, заканчивая самыми простыми, как, к примеру, обыгрывание песни В.Цоя – Кукушка на этом сайте.
В своей игре на гитаре я использую упрощенный вариант данного стиля, доступный каждому, кто хочет играть свои любимые песни на шестиструнной гитаре.
Простые табы для начинающих
В этом разделе представлены одноголосные, самые простые табы для начинающих гитаристов (список ниже). Если вы только взяли в руки гитару, и сложные переложения в стиле фингерстайл играть ещё не под силу, этот раздел специально для вас. Здесь можно выбрать свою любимую мелодию из обширного списка представленного ниже. Есть возможность послушать аудио — как должна звучать та или иная композиция, а также разобрать мелодию прямо на сайте, воспользовавшись опцией «Во весь экран».
Комментарии:
Здравствуйте Павел, хотел бы у вас заказать табы и ноты для акустической гитары на песню группы UFO — belladonna. Спасибо…
Здравствуйте, Павел! Очарован Вашей игрой. Аплодирую стоя! Прошустрил весь интернет, но нигде еще ни встретил разборов на песню ,,От крутого бережка,,.Не могли бы в этом поспособствовать на своем сайте. Был бы при много благодарен. Заранее большое спасибо! Ваш подписчик Виктор.
Клаасс
Думаю в вашем репертуаре не хватает Италии, Челентано был бы очень в тему
Как раз песня Парень с гитарой то что нужно;) (лашате ми кантаре)
«Было,но прошло»,И.Кобзон.Интересно как зазвучит с использованием такого способа игры.А.Зацепин -композитор этой песни.Мелодия хороша на мой взгляд.Вдруг Вам понравится и захотите сыграть.
Хотела бы табы гр Рождество Так хочется жить, пожалуйста!
Добрый день! Табы на эту композицию уже есть на сайте в двух вариантах.
Недавно на Вас подписался, Ютуб постоянно выдает что-то из старенького, я слушаю и балдею… :) Это…
«Мы к вам, профессор, и вот по какому делу» (ц).
У Цоя одна из моих любимых песен — «Игра».
Уже поздно, все спят,
И тебе пора спать.
Завтра в восемь утра
Начнется игра,
Завтра солнце встанет в восемь утра…
Если вы как-нибудь найдете время, и у вас будет настроение — очень хотелось бы услышать вашу аранжировку. Тем более что там музыка так и просится на фингерстайл… :)
Спасибо, Дмитрий! Давно уже не делал ничего из репертуара Цоя. Учту Ваше пожелание!
Павел, здравствуйте! Не могли бы Вы сделать аранжировку на песню «Где тропа за рекой запорошена, были встречи у нас горячи» Песня супер — всем нравится, но никто играть красиво не может(ну кроме профессионалов конечно)
Здравствуйте Павел. Скажите сколько будут стоить табы к песне Звон гр.Воскресенье?
Здравствуйте, я не совсем поняла как это?
а что именно не поняли?
Скажите, а почему ваши табы в формате .exe? Каким образом они отображаются?
Здравствуйте! Нет, они не в формате .exe. Я никогда не размещаю в таком формате. Вы откуда скачиваете? Если покупаете посредством этого сайта, то табулатура в формате архива — rar или zip.
Хотелось бы в вашем исполнении что нибудь из Ваенги кроме Шопена, Курю или Невесту
Павел, здравствуйте!
Скажите пожалуйста, сколько стоит заказать у Вас оранжировку какой либо песни?
Спасибо.
Здравствуйте! Вся информация есть в шапке сайта.
Привет! Очень талантливо !!! У Вас Не нахожу James blunt — You’re beautiful)) было бы очень круто услышать от Вас Павел
Metallica-Turn the page
Паша Пикник — Черная каракатица!!!
Здравствуйте, Скажите пожалуйста, у меня 12 струнная электроаккустика, можно ли так же играть ваши аранжировки? Или есть у вас отдельные уроки? Спасибо
Здравствуйте! Некоторые играют переложения для гитары в стиле фингерстайл на 12-ти струнной гитаре, но мне всё же кажется это на любителя. Я предпочитаю 6-ти струнную гитару. У меня есть уроки гитары по скайпу, но для для традиционной 6-ти струнки.
Подскажите пожалуйста, как оплатить вашу аранжировку если я нахожусь в Польше и располагаю только польской валютой
Здравствуйте, Дмитрий! Вы можете оплачивать табы картой любой страны с любой валютой. Всё автоматически конвертируется в рубли.
Здравствуйте, Павел! Обращалась к Вам 18.01.2018. Дайте знать, пожалуйста: согласны ли Вы рассмотреть мою просьбу-заказ?! Я, всё ещё, жду. Если дадите «добро», всё пошлю на e-mail. Вы — человек творческий; настроение/вдохновение, также что-то из ‘моих’ композиций может (?!) не нравиться…уф! С уважением, Ольга.
Здравствуйте, Ольга! Пожалуйста, напишите сразу на емейл. Я должен понимать о чём идёт речь.
Такое ощущение, что раньше обработки Павла имели более вдумчивый характер, что в них вкладывалось больше усердия и терпения, больше души.
Здравствуйте, подскажите стоимость одной оранжировки и всех разом. Хочется научиться, но есть сомнения, что осилю)) дайте ссылочку на какой нибудь образец урока, чтобы более отчетливо понять процесс
Приветствую, Сергей! Цена на табы, как для одной аранжировки, так и для всех разом указана на сайте. По поводу обучения…Ну тут не могу даже Вам посоветовать. Если сомневаетесь, то наверное не стоит в таком случае. Пример урока скинуть не могу, так как к каждому ученику подход индивидуальный. Тот урок, который приемлем для одного обучающего, вам, возможно, не подойдёт. Тут нужно разговаривать лично.
А можно что-нибудь из группы Лик на восток?
Здравствуйте. Сделайте девочка пай круга пожалуйста
Здравствуйте, Павел! Очень нравится то, что Вы делаете! Сайт хороший — всё понятно, удобно. Спасибо, искренне! И, большая просьба: можно ли Вам заказать несколько аранжировок? Пара-тройка классических вещей + песня (слегка особенная) — на подарок. Подробно напишу по e-mail. ТАК надеюсь, что Вы согласитесь! С уважением, Ольга.
В песне пьяное солнце у вас в видео записи такие струны стоят Elixir Nanoweb 16002 Phosphor Bronze Acoustic Guitar Strings extra light 10-47
Приветствую, Дмитрий! Нет, тогда я ещё использовал струны фирмы Thomastik
Подскажите пожалуйста размер струн и номер струн thomastik
Вот в этой статье, есть ссылка на фото того комплекта, на котором я играл: https://muzachos.com/otvety-na-voprosy/kakie-u-menya-struni/
Павел, купил гитару Cord за 12 000. Звук мне нравится, играть легко, но струны еще пока не покупал. Какие посоветуете? Теряюсь в догадках. Хочу богатое красивое звучание. И не толстые.
Станислав, я сейчас использую «Elixir Nanoweb 16002 Phosphor Bronze Acoustic Guitar Strings extra light 10-47». Мне очень нравятся.
Спасибо за совет! мне тоже нравится ваше звучание. Возьму такие же
Добрый день, хотелось бы увидеть категории по сложности (хотя бы одну категорию с несложным исполнением), чтоб новичкам проще было проще определиться, что в первую очередь учиться играть. Ведь бывает — сразу попал на сложное , не осилил и бросил.
Я уже выучил несколько аранжировок с этого сайта
Могу посоветовать ДДТ — Это все или Лицей — осень. Я их теперь могу сыгарть даже не глядя на гриф :D
Из Титаника легкая и красивая. Советую с неё.
Всем здравия желаю! Прошу консультации. Вопрос таков:
— Что означает слово «cent» на гитарном тюнере?
Это одна сотая доля…чего?
И второй вопрос — как эту долю неизвестно чего перевести в миллиметры?
Объясняю ситуацию — реставрирую акустическую гитару, которой 42 года.Несколько раз с неё отрывался бридж. Бридж 20 лет назад приклеен насмерть но, ессно, не точно на своё родное место — допуск примерно 0,3-0,5 мм.Теперь появилась возможность компенсировать этот недостаток.
корзина не работает. купить можно только поштучно. вместо показать корзину и все сложить отдельные покупки… шоп слабой.. у Чигинцева он много лучше, но тоже не самый то .. выбор одной песни надо все откликивать полчаса
Корзина работает. Просто нажимаете на выбранной Вами песни «Добавить в корзину». Всё что Вы добавили остаётся в корзине. Потом можете оплатить всё разом.
Добрый день, Павел!
Возможно ли у Вас купить что-то вроде подписки? То есть, например, за 5000-6000 руб. купить все имеющиеся ноты и табы, а также подписаться на дальнейшую бесплатную рассылку нот и табов всех аранжировок, которые Вы выпустите в будущем?
Да, это можно сделать и не так дорого. Напишите мне, если не сложно на почту, я расскажу как. Не хочу писать в комментариях.
Здравствуйте Павел очень хотелось бы услышать в вашем исполнении Тимур Темиров Небо Над Землей
Здравствуйте Павел. Хотелось бы посмотреть табы к песне Григорий Лепс- Дай мне уйти, но табы платные. А можно их как-нибудь получить бесплатно? А таких табов как у Вас к этой песне мне не найти? Делайте видео обучающие разным песням. Почему у вас аранжировки без бучения?
Приветствую, Роман!
Это же мой труд. На написание одной табулатуры уходит порой несколько дней и очень много сил. Вы же не ходите на свою работу бесплатно. Почему же я должен делать свою работу бесплатно?
Спасибо за понимание!
Добрый день. Подскажите, как купить все ноты и табы?? Или только покупать отдельно каждую песню??
В начале списка песен, выше на этой странице есть «Скачать все ноты и табы одним архивом»
Здраствуйте, хотел узнать возможно ли заказать у вас аранжировку песни Людмилы Гурченко — Молитва?
Здравствуйте! Табулатуры на заказ в данный момент не делаю.
Доброго времени суток, Павел. Скажите пожалуйста. Гриф у вашей гитары широкий или узкий. Мне удобно играть на широком а на узком задеваю другие струны при зажатии одной. При этом предпочитаю играть на акустике а не на классике но во всех магазинах мне говорят что акустика всегда идёт с узким грифом а широкий исключительно на классике. На вашем видео мне кажется что у вас гриф широкий. Есть ли вообще в природе акустические гитары с 21 ладом при этом с широким грифом? Буду очень признателен за ответ.
Здравствуйте, Николай!
У меня гриф стандартный, узкий — 43 мм. Для фингерстайла существуют модели с более широким грифом. Что-то среднее между широким грифом классической гитары и узким эстрадной. Например, модель Lakewood M-31 CP имеет гриф 46 мм. Существуют модели и других фирм. Я видел например 48 мм. ширину грифа. Но точно сейчас название не вспомню. Это можно в интернете поискать.
Попробовал приобрести ноты «Владимирский централ», но увы отличается от оригинала и ноты не самым удачным образом написаны. Очень разочарован, тем более можно было так не изгаляться с такой простой песней — не удачная аранжировка. Но не спорю в Вашем исполнении звучит хорошо, на это и купился(
Здравствуйте, Тимофей! Спасибо за комментарий! Жаль что Вам не понравилось…
Насчёт того, что отличается от оригинала, тут спорить не буду. Оригинал есть оригинал, и в любом случае любой кавер, будь то инструментальный или вокальный, будет отличаться. К сожалению, возможности гитары ограничены. Практически невозможно в точности передать все тонкости полноценного вокала и инструментальной обработки оригинальной версии, тем более на одном инструменте.
А вот насчёт того, что ноты не самым удачным образом написаны, мне очень интересно. Я постоянно стараюсь улучшать качество своих нот и табулатуры, чтобы людям было удобнее их разбирать. Был бы Вам благодарен, если бы Вы более подробно написали, что именно в них не так. Желательно, если это возможно, с указанием конкретных номеров тактов. Всегда приветствую конструктивную критику.
Спасибо!
Оригинал имел ввиду ваш. Да и не критика это, просто мнение. Много лишних нот
Нот лишних Тимофей там нет, всё гармонично, ровно и понятно. Думаю и максимально упрощенно. Есть подозрение, что вы не достаточно времени посветили произведению. У самого такое было, тоже начал разочаровываться в аранжировке, аказалось дело было в прокладке между гитарой и стулом. С метроном поработал и понял что всё звучит. Ну если после этого Вам будут слышаться лишнии ноты, тогда Испанский воротник Вам к лицу.8)
Я просто высказал свое мнение. И произведение я разобрал (благо есть муз.образование). По мне аранжировки слишком замороченные, можно и попроще. (прелесть хорошей аранжировки не в сложности и выворачивании пальцев, а в простоте разбора и игры, не теряя качества звучания). Опять же повторюсь, это сугубо мое мнение, которое не означает, что человек делает плохие аранжировки.
Мы не против мнений, мы против поспешных выводов. Сразу видно не следите за деятельностью Павла, музыкальная политика его такова, максимальное упрощение не в ущерб звука. Дело в том что ему самому проще сделать просто чем сложно, если это сложно, значит не как иначе. Это его хлеб, он на этом не одну «собаку съел». У вас есть музыкальное образование, значит вы сможете объяснить на музыкальном языке что там не так, говорят истина рождается в споре. А в противном случае похоже на троллинг подъездного уровня.
Больше никаких комментариев с моей стороны. Очень много адвокатов)
Здравствуйте Павел.Огромное спасибо за такую прекрасную работу.Приобретал у Вас несколько табулатур, всё очень грамотно и понятно. Я очень люблю произведения М.Таривердиева и несколько композиций в моём репертуаре уже есть и недавно закончил осваивать Вашу «Песня о далёкой родине», очень красивая вещь. У меня к Вам просьба,не могли бы Вы сделать аранжировку ,увертюру к этой композиции «Двое в кафе», это когда Штирлиц встречается с женой, Вы конечно слышали эту мелодию. Цена за работу значения не имеет. Жду ответ. С уважением Олег.
Здравствуйте, Олег!
Спасибо большое! Ответил Вам на емейл.
Добрый день Павел. Нравятся ваши оранжировки. Выложите табы на песню Khaled — Aicha. Буду благодарен.
Здравствуйте Павел, хотел бы купить у вас несколько табулатур песен: Маленькая страна, Зеленоглазое такси и Wind of change. Как это можно сделать? Подойдут ли табы для guitar pro версии 5.0?
Здравствуйте, Андрей!
Как купить табы песен для гитары вы сможете прочитать выше, вначале этой странице, перед списком песен есть инструкция «Как скачать табулатуры песен на моём сайте». Там всё подробно описано.
Что касается подойдут ли они для версии Guitar Pro 5.0. Вы сможете совершенно точно узнать, скачав бесплатно архив для примера на песню «Пока горит свеча». Ссылка также есть на этой странице. Если эта табулатура откроется без проблем, то и и перечисленные Вами табы подойдут.
Здравствуйте Павел очень хотелось бы услышать в вашем исполнении музыку из кинофильма Сваты именно как аранжировку для гитары
Павел, можно, пожалуйста, услышать Вашу аранжировку на песню Юлии Чичериной — Тибет? :)
Здравствуйте, Павел!
Спасибо за табы к песне «Снег» Ф. Киркорова. Сейчас сижу изучаю. Жаль, что в скаченном архиве нет видео. Мне, как новичку было бы большим подспорьем.
Спасибо, Вячеслав! Видео Вы можете скачать в ютубе. Есть специальные приложения для браузеров, которые позволяют это сделать.
Очень хочется услышать Beatles — Yesterday в Вашем исполнении!!!!!!!
Добрый день Павел и большой привет от поклонников из Вильнюса.
Когда то нашел вашу страничку и был очень рад. Некоторыйe ноты кyпил и играю. Xoтел взять разбирать Бурито мама, но не могу иx найти в листе. Как можно приобрести эти ноты?
Приветствую, Kestutis! И Вам привет!
Дело в том, что ноты для гитары и табы на песню Бурито «Мама» я не делал. Просто вдохновение нашло записать эту тему. А так переложить в ноты пластинку пока затрудняюсь. Не знаю как это сделать :)
Уважаемый Павел, не разобраться с песней гр. Пятница «Это не кино». Пожалуйста помогите, я уже приобретал у Вас табы гр. Ария «Осколок Льда», очень благодарен, Вы талант и я думаю, с этой композицией проблем не будет ;)))
здОрава ! а вот ещё есть песня сузи кватро — штумблин ин . аль как то так . вот бы её тоже сыграли . атличная песня между прочим . а она же паёт — 48 крэш . думаю посложнее будет сыграть таким способом .
Здравствуй Павел!Наконец на Высоцкого аранжировку создал,хотел сказать что нужно бы по больше ему внимания уделить,уж много у него классных песен
Здравствуйте уважаемый Павел и все поклонники Вашего творчества.
4 года назад я начал осваивать гитару самостоятельно. Закачал много видео с обучениями игры на гитаре, обычные дворовые и армейские песни. Много каверов на разные песни, а также видео в исполнении Павла Старкошевского (Спокойная ночь — Виктора Цоя). Это исполнение меня очень зацепило. Я буквально каждому своему близкому показывал это видео и меня спрашивали а ты так умеешь играть? В ответ я говорил что это высший пилотаж, который может исполнить толька мастер. Играя все время дворовые песни боем я понял что на этом я просто встал на месте. Я много сомневался что у меня получится так же исполнять это произведения в таком стиле, но все же приобрел у Павла эти ноты и табы. Павел! Слушать Ваше исполнения одно удовольствие, но когда ты сам играешь также это просто взрыв. Спасибо за то что просто открыли второе дыхание мне. Это реально круто! С огромным уважением. Успехов Вам во всем!!!
Здравствуйте, Баур!
Спасибо огромное за такой комментарий! Я рад, что поспособствовал и вдохновил Вас открыть гитару по-новому и перейти на новый уровень! Развивайтесь дальше, и пусть у Вас всё получится!
Здравствуйте,Павел! Хотелось бы услышать в Вашем исполнении композицию «Непогода» Сергея Трофимова.
привет Паш! твоим подписчиком являюсь давненько..все аранжировки в твоем исполнении — шедевры!…в них вся моя жизнь..я желаю от всей души тебе и твоим близким только всех благ. хочу попросить тебя..Una Mattina,и тогда помирать буду со спокойной душой…проси взамен что угодно..
Денис, спасибо большое! Обязательно учту ваше предложение! Только помирать не нужно, лучше учите табы :)
Жду с нетерпением заказа. И будь добр если есть возможность ещё Король и Шут разбери Воспоминания о былой любви, Проклятый старый дом, Лесник
Надо посмотреть, но мне кажется в сети много разных вариантов табулатуры на песни КиШ.
Очень прошу Вас сделать аранжировки на песни Малинина: «Белый конь» и «Берега». Только такой мастер как Вы можете это сделать. Буду очень благодарен.
Здравствуйте, Павел! Очень нравятся ваши аранжировки, с удовольствием изучаю любимые песни :) Если у вас будет возможность сделать разбор песни The water is wide, буду очень признателен :)
youtube.com/watch?v=jEJBj5A_fp0
Павел, хотелось бы в Вашем исполнении услышать какую-нибудь песню Земфиры. Например, Ромашки или не пошлое, или жить в твоей голове.
Здравствуйте, Павел! Являюсь вашим поклонником и играю многие песни по вашим аранжировкам;) Не рассматриваете ли Вы на разбор песню Белой Гвардии «Комната»? Думаю, получится очень красиво
Павел, день добрый! Спасибо за Ваш сайт, он очень информативен, подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас табы на песню из к/ф Жестокий романс «Любовь — прекрасная страна»? Спасибо за ответ
Приветствую, Елена!
К сожалению такой табулатуры у меня ещё нет.
Здравствуйте Павел!! Хочется услышать Вашу аранжировку на песню группы Юта «Две дороги»! Большое спасибо!!!!
Здравствуйте Павел! Очень, очень вас прошу, сделайте пожалуйста аранжировку на песню Ирины Круг — «Тебе моя последняя любовь» там так красиво звучит гитара.
Павел добрый день! Хочется услышать Вашу аранжировку My all — Maria Carey.
Привет, Павел! ДЕЛО делаешь!
2 свечи Парка горького думаю просто безумно бы звучали в твоем исполнении. Рекомендую еще Вечер Пикника, добавить так сказать позитива чуть чуть)) Ну а если тебе удастся на 6-ти стр акустике саранжить Marooned Пинков — будет высший пилотаж…
Спасибо тебе за реализацию твоего таланта! И удачи!
И Вам спасибо за внимание к моему творчеству!
Спасибо большое.
Я из Казахстана и как я могу купить?
Вы можете купить табы из Казахстана например посредством Webmoney или банковской картой (ваша валюта автоматически конвертируется в рубли).
Ой ,давно у тебя на сайте не был. Большое спасибо ,что всё рассортировал. Гораздо удобнее стало искать аранжировки. Очень понравился чёрный ворон ,молодец.
добрый вечер Павел! очень хотелось бы увидеть у вас композиции Павла Смеяна. Спасибо за ваши труды!
Здравствуйте, Павел!
Спасибо Вам, пошел учиться играть «Шопен» Ваенги..
Возможно ли в обозримом будущем увидеть табы «Зеленая карета»?
Успехов Вам! :)
Всё может быть!
Здравствуйте, Павел.
В течение какого срока после оплаты ждать от Вас табы?
Здравствуйте!
Как правило ссылка на скачивание табов приходит сразу же после оплаты.
Добрый день!
Можете ли подобрать табы на песню В. Медянника «Не хочу уезжать».
Какова Цена?
Приветствую, Сергей!
Сейчас на заказ табы не делаю.
Привет, очень хотелось бы услышать что нибудь из Pink Floyd в Вашем исполнении.
Приветствую.
Павел, было бы здорово увидеть в числе ваших аранжировок «Свободу» Арии.
Hola, molt interessant, gràcies
Очень интересна мелодия Carlos Gardel — Por Uno Cabeza